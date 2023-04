Berlusconi ricoverato: la leucemia e le condizioni di oggi | LIVE NEWS

(IN AGGIORNAMENTO) Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da ieri mattina all'ospedale 'San Raffaele' di Milano . Secondo il 'Corriere della Sera', Berlusconi - le cui condizioni di salute sarebbero " gravi, ancorché stabili "' - soffrirebbe di una malattia del sangue, ovvero una forma di leucemia . La conferma è arrivata in mattinata dall'agenzia di stampa 'Reuters'. Secondo quanto raccolto poi dall'ANSA da fonti sanitarie, Berlusconi avrebbe problemi ematici che destano grande preoccupazione .

Si tratta di un nuovo ricovero per l'86enne ex Presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, che era stato dimesso il 30 marzo scorso dallo stesso ospedale. Berlusconi è arrivato in ospedale nella mattinata di ieri in forte affanno respiratorio ed è stato immediatamente trattenuto in ospedale per sospetta polmonite.