Berlusconi, “problemi ematici che destano grande preoccupazione”

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza ed ex patron del Milan, ha trascorso la sua prima notte in terapia intensiva al 'San Raffaele'

Silvio Berlusconi , Presidente del Monza ed ex patron del Milan , è ricoverato da ieri all'ospedale 'San Raffaele' di Milano , nel reparto di terapia intensiva, per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. La sua prima notte è trascorsa senza novità , con l'ex Presidente del Consiglio che è sempre vigile.

Forse più tardi parla il professor Zangrillo

Berlusconi rimane in terapia intensiva. In mattinata, dopo le visite, Zangrillo potrebbe parlare alla stampa per illustrare le condizioni di salute dell'ex proprietario del club rossonero.