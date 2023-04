Berlusconi, prima notte in ospedale tranquilla. Leucemia confermata

Intanto, il leader di Forza Italia , come riferito dall'edizione online del quotidiano 'Repubblica', ha trascorso la prima notte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'San Raffaele' di Milano senza novità. Si trova in quel reparto per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue.

Le parole di Barelli e Tajani

"Il Presidente Silvio Berlusconi ha riscontrato un'infezione postuma di qualcosa che già precedentemente aveva. Era stato ricoverato la settimana scorsa per tre giorni per accertamenti. Mi risulta che abbia passato la notte in maniera molto tranquilla e creo che nelle prossime ore capiremo l'evoluzione, speriamo tutti quanti positiva. C'è ovviamente preoccupazione". Ha parlato così Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ospite su 'Rtl 102.5'. "Il Presidente è vigile, siamo in contatto con lui, ma non è in condizione di gestire ogni situazione. Lui desidera che le attività del partito proseguano e vadano avanti in maniera spedita, che non si fermi in attesa di notizie”.