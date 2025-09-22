Adrien Rabiot ha avuto un impatto devastante nel mondo Milan . Arrivato all'ultimo giorno di calciomercato e presentatosi a Milanello solo dopo la prima sosta per le nazionali, sembra già essersi preso il Milan . Per Massimiliano Allegri - di cui è il pupillo e che lo aveva allenato alla Juventus - è già diventato insostituibile.

In entrambe le partite per cui è stato disponibile, infatti, è stato titolare, al fianco di Modric e Fofana. Questo terzetto di centrocampo potrebbe diventare un punto fermo per molto tempo. Loftus-Cheek, Ricci e Jashari (che al momento, però, è infortunato) sembrano partire appena dietro nelle gerarchie. Ma non solo. Rabiot - oltre ad essere partito dal primo minuto - ha anche giocato per intero entrambe le gare, senza mai essere sostituito. La fiducia che Allegri ha riposto in lui è stata abbondantemente ricambiata, con due prestazioni di spessore in entrambe le fasi. Contro l'Udinese, poi, ha anche servito l'assist per il secondo gol di Pulisic ed è andato vicino alla rete in un'occasione. Adesso, è arrivato il momento di incontrare da vicino i tifosi rossoneri. Ecco quando e dove lo farà.