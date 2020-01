Todibo, l’esempio di Theo Hernandez può convincerlo ad accettare il Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Clear Todibo è sempre più vicino al Milan, con il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara da ieri sera a Barcellona per trattare il suo acquisto. Una delle argomentazioni che potrebbe convincere l’ex Tolosa ad accettare – come scrive la Gazzetta – è l’esempio di Theo Hernandez che in estate ha lasciato il Real Madrid per rilanciarsi da titolare in un club come il Milan. Entro questa sera la fumata potrebbe già essere bianca, con il centrale francese non convocato per il derby contro l’Espanyol e l’incontro tra Massara e gli agenti in programma per pranzo. In uscita potrebbe esserci Krzysztof Piatek per cui non mancano le offerte>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android