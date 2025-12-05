Lazio-Milan, Zazzaroni: 'Organico che non verrà completato. RedBird ...'

Pianeta Milan
Zazzaroni: “Il Milan senza Modric e la punta è monco. RedBird non sembra disposta a …”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero sul mercato dall'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan non ha giocato la sua migliore partita stagionale, ma la sconfitta in Coppa Italia non è stata neanche un totale disastro. Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare qualche elemento rispetto al suo 'undici' titolare. Si è vista una differenza importante tra le prime scelte e le alternative. Dello stesso pensiero è il giornalista Ivan Zazzaroni che ha parlato di Lazio-Milan. Ecco un estratto da 'Il Corriere dello Sport'.

"E cos’è il Milan senza Modric, né una punta centrale degna di interpretare un ruolo che è fondamentale? Una squadra monca, costretta ad attaccare con due fantasisti abituati a sfruttare altri territori, in questo caso Leao e Loftus-Cheek, Pulisic solo in chiusura". 

Zazzaroni conclude con un parere sul mercato: "Allegri esce da una delle due competizioni alle quali partecipa, oltretutto con la consapevolezza di non riuscire a completare l’organico, dal momento che né Elliott, né RedBird sembrano disposti a rischiare altri soldi a gennaio".

