Lazio-Milan, Zazzaroni: 'Organico che non verrà completato. RedBird ...'

Il Milan non ha giocato la sua migliore partita stagionale, ma la sconfitta in Coppa Italia non è stata neanche un totale disastro. Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare qualche elemento rispetto al suo 'undici' titolare. Si è vista una differenza importante tra le prime scelte e le alternative. Dello stesso pensiero è il giornalista Ivan Zazzaroni che ha parlato di Lazio-Milan. Ecco un estratto da 'Il Corriere dello Sport'.