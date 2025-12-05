Lazio-Milan, Zazzaroni: 'Organico che non verrà completato. RedBird ...'

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero sul mercato dall'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
Il Milan non ha giocato la sua migliore partita stagionale, ma la sconfitta in Coppa Italia non è stata neanche un totale disastro. Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare qualche elemento rispetto al suo 'undici' titolare. Si è vista una differenza importante tra le prime scelte e le alternative. Dello stesso pensiero è il giornalista Ivan Zazzaroni che ha parlato di Lazio-Milan. Ecco un estratto da 'Il Corriere dello Sport'.
"E cos’è il Milan senza Modric, né una punta centrale degna di interpretare un ruolo che è fondamentale? Una squadra monca, costretta ad attaccare con due fantasisti abituati a sfruttare altri territori, in questo caso Leao e Loftus-Cheek, Pulisic solo in chiusura".