Verso Milan-Udinese: con Gigio Donnarumma out, in porta Begovic

NEWS MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, come noto, salterà Milan-Spal di domani pomeriggio, ore 18:00, a ‘San Siro‘, lasciando il posto tra i pali al fratello Antonio per gli ottavi di finale di Coppa Italia, poiché ha rimediato una contrattura al retto femorale della coscia sinistra sabato scorso a Cagliari.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, qualora Donnarumma dovesse dare ancora forfait anche per Milan-Udinese di campionato, in programma domenica 19 gennaio, ore 12:30, a ‘San Siro‘, in tal caso si candiderebbe a giocare da titolare Asmir Begovic, classe 1987, portiere bosniaco arrivato in prestito per sei mesi dal Bournemouth.

Begovic, ex Stoke City e Chelsea, oggi si è unito ai compagni, al 'Milanello Sports Center' di Carnago (VA), per l'ultimo allenamento prima della gara di Coppa Italia e, presumibilmente, andrà in panchina per essere pronto all'evenienza contro i friulani. Si candida, invece, ad un posto da titolare domani un calciatore, finora, fuori dalle rotazioni di Pioli:

