Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: le scelte di Ranieri

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, evidenzia le scelte di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, in vista della gara di quest’oggi contro il Milan.

Lo stop fino a fine stagione di Ferrari costringe al tecnico a puntare su Murillo, mentre Bereszynski verrà schierato come terzino destro. A centrocampo Depaoli e Linetty esterni alti e Ekdal-Vieira, con Thorsby in preallarme nel caso in cui lo svedese non dovesse farcela. In attacco spazio ovviamente a Fabio Quagliarella in coppia con Manolo Gabbiadini, tirato a lucido dopo il gol nel derby e i problemi fisici che lo avevano frenato contro la Juventus. Intanto Linde, lo scultore della statua di Ibrahimovic, avanza una proposta: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android