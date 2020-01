Statua Ibrahimovic, lo scultore Linde: “Portatela a Milano”

NEWS MILAN – Ai microfoni di Sportbladet ha parlato Peter Linde, lo scultore della statua di Zlatan Ibrahimovic a Malmoe, che nelle scorse ore è stata abbattuta da alcuni vandali (ECCO LA FOTO).

"Sono davvero scioccato. Per fare un danno del genere serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui".

