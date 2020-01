Malmoe, vandali abbattono la statua di Ibrahimovic (FOTO)

NEWS MILAN – Nella notte alcuni vandali della città natale di Zlatan Ibrahimovic, Malmoe, hanno abbattuto la statua dell’attaccante svedese del Milan. Se a Milano Ibra è stato accolto come un eroe, osannato ed esaltato prima ancora di tornare in campo, a Malmoe, nella sua città natale, c’è chi proprio non ne vuole più sapere dopo la sua decisione di acquistare una parte delle quote dell’Hammarby, squadra di Stoccolma e da sempre rivale del Malmoe.

L’episodio di questa notte è solamente l’ultimo di una lunga serie. Il 23 dicembre scorso, tifosi inferociti avevano cercato di dare alle fiamme la statua. Per poi staccare il naso, attaccare parti di sanitari alle braccia e tagliare un piede. Dopo questi attacchi, l’opera era stata transennata. A quanto pare inutilmente. Ora l’immagine di Ibra caduto con una maglia della Svezia al volto fa il giro del web.

