Verso Milan-Sampdoria, Gordon Singer sarà presente a San Siro

ULTIME NEWS MILAN – Milan-Sampdoria sarà la partita che con ogni probabilità vedrà il secondo debutto di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera. Lo svedese dovrebbe partire dalla panchina ma è atteso a gara in corso. Ad assistere a questo evento, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ci sarà anche Gordon Singer, atteso sugli spalti di San Siro per il match. Stefano Pioli non fa altro che elogiare Ibrahimovic: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android