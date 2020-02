Verso Milan-Juventus: Pioli, la Coppa Italia per cancellare il derby

NEWS MILAN – Alla luce del derby perso in maniera impietosa e quasi inspiegabile, dopo essersi fatto rimontare da 2-0 a 2-4, Stefano Pioli, tecnico rossonero, punta tutto sulla Coppa Italia e sulle prossime 15 gare di campionato per provare ad alzare un trofeo, centrare un posto in Europa e, di conseguenza, salvare la stagione del suo Milan.

Ma di questo Milan, ha sottolineato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, meglio non fidarsi, visto che i rossoneri, rispetto al 2018-2019, hanno 7 punti in meno in classifica, una negatività che Pioli condivide con il collega Marco Giampaolo, a cui era subentrato lo scorso ottobre, mentre il loro predecessore, Gennaro Gattuso, dodici mesi fa con 39 punti era in piena corsa Champions League.

Pioli, dunque, dovrà ‘ottimizzare’ le prossime 15 gare di campionato per far sì che il Diavolo, intanto, agguanti una posizione europea, attualmente distante appena 2 punti, evitando, così, di scivolare nella parte della destra della classifica, dove rischierebbe di ottenere il peggior risultato del Milan dal 1986 ad oggi. Primato negativo, attualmente, detenuto da Arrigo Sacchi, il quale, quando tornò sulla panchina rossonera a metà della stagione 1996-1997, sostituendo Óscar Washington Tabárez, arrivò 11°.

Giovedì sera, intanto, a ‘San Siro‘ si disputerà Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, competizione in cui il Milan potrebbe e vorrebbe andare fino in fondo. Dinanzi, però, avrà i bianconeri, Campioni d’Italia ininterrottamente, ormai, dal 2012, e che, in questi anni, hanno fatto penare il Diavolo nella coppa nazionale. Cristian Brocchi (2016) e lo stesso Gattuso (2018) hanno perso contro la Juventus due finali di Coppa Italia, mentre il solo Vincenzo Montella, dicembre 2016, riuscì ad interrompere l’egemonia bianconera strappandole la Supercoppa Italiana a Doha.

Il Milan, fin qui, contro le big in Serie A, ha sempre perso. E Milan-Juventus può rappresentare l’occasione della svolta anche in tal senso. Eliminare i bianconeri dalla Coppa Italia consentirebbe a Pioli anche di guadagnare qualche punto in più per un’eventuale conferma sulla panchina rossonera in vista della prossima stagione. Si parla, molto, infatti, già del suo potenziale successore. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

