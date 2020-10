Verso Inter-Milan: è il derby di Rafael Leao

Inter-Milan: sarà il derby di Rafael Leao?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Rafael Leao, classe 1999, autore di una doppietta in Milan-Spezia di domenica scorsa. Dopo un primo tempo negativo da esterno d’attacco, non appena è stato riportato nel ruolo di centravanti dal tecnico Stefano Pioli, Rafael Leao ha trovato il gol due volte. Una zampata letale su assist di Hakan Calhanoglu prima; un tap-in su sponda aerea di Franck Kessié poi. Il Diavolo si augura che questo possa essere davvero l’anno dell’esplosione di Rafael Leao, chiamato a disputare, presumibilmente, un derby da protagonista sabato 17 ottobre. In occasione di Inter-Milan, prossima gara di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il portoghese rappresenta l’unica certezza per Pioli nel reparto avanzato. Il Milan proverà a recuperare Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic: intorno la metà di questa settimana, forse qualche giorno più in là, si capirà se potranno eventualmente essere a disposizione. Ma Rafael Leao scalpita, vuole giocare con continuità per migliorare e vuole farlo laddove può crescere di più: da prima punta, pronto a far capitolare i portieri avversari. Rafael Leao, ha ricordato il quotidiano torinese, sarà assente fino al 14 ottobre. Il giocatore, infatti, ha risposto alla chiamata del Portogallo Under 21 per le gare Norvegia e Gibilterra. Sfide, queste, per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria. Una volta esauriti gli impegni con la ‘Seleçao‘, Rafael Leao tornerà a disposizione di Pioli per il derby Inter-Milan. Rischiando di essere l’unico ‘salvagente’ rossonero per la stracittadina. Il Diavolo, è vero, ci arriva con due punti di vantaggio sull’Inter. Ma loro, sulla carta, sono anche più forti. A Leao e compagni il compito, arduo, di sovvertire ogni pronostico. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>