Milan, ben 14 calciatori impegnati con le Nazionali: l’elenco

Milan, tanti calciatori via con le Nazionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato l’elenco dei calciatori del Milan che hanno lasciato il centro sportivo di Milanello per rispondere alla chiamata delle loro Nazionali. Il campionato di Serie A, infatti, è fermo per lasciar spazio agli impegni delle selezioni e, come al solito, Milanello si è svuotato. Sono ben 14 i calciatori del Diavolo che hanno risposto alla chiamata delle Nazionali. Gigio Donnarumma (Italia), Matteo Gabbia e Sandro Tonali (Italia Under 21); poi Brahim Díaz (Spagna Under 21) e Hakan Çalhanoglu (Turchia), Franck Kessié (Costa d’Avorio), Jens Petter Hauge (Norvegia), Simon Kjær (Danimarca), Ismaël Bennacer (Algeria), Diogo Dalot e Rafael Leão (Portogallo Under 21); quindi Rade Krunić (Bosnia), Alexis Saelemaekers (Belgio) e Ciprian Tătărușanu (Romania). CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>