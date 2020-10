Calciomercato Milan 2020: resoconto, analisi e giudizi. Voi cosa ne pensate?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Premessa, doverosa: il calciomercato ‘estivo’ 2020 era tutt’altro che facile, visti gli effetti, devastanti, che ha avuto (che ha e che avrà) la pandemia da CoVid_19 sui bilanci delle società di calcio italiane. In particolare del Milan, che partiva da -146 milioni di euro, così come recitava l’esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2019. Con quel poco che passava il convento del fondo Elliott, ovvero un totale di 25 milioni di euro, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara hanno fatto un mezzo miracolo nel tentativo di allestire una squadra competitiva per la stagione 2020/2021. Un team che possa giocarcela per l’obiettivo del quarto posto, vale a dire la qualificazione in Champions League: una competizione vinta per ben 7 volte dal Diavolo, e da cui, però, manca dal 2014. Analizziamo, dunque, il giorno dopo la chiusura del mercato in Italia, reparto per reparto come ha operato il Milan, in entrata ed in uscita, cercando di capire se l’obiettivo della dirigenza è stato centrato o meno.

