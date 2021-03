Verona-Milan: media-punti in picchiata per il Diavolo | Serie A News

Verona-Milan: i rossoneri devono rialzare la testa

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Verona-Milan allo stadio ‘Bentegodi‘. Campo storicamente ostico per il Milan, che, nella città scaligerà, ha perso già due Scudetti, nel 1973 e nel 1990. Stavolta, questo Verona-Milan non vale lo Scudetto, giacché l’Inter ha già preso il largo ma, per il Diavolo, l’esame Hellas assume un significato fondamentale.

Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, infatti, ha evidenziato come servino punti e servino già oggi al Milan di Stefano Pioli. Il pareggio interno, 1-1, rimediato in settimana a ‘San Siro‘ contro l’Udinese, di fatto, ha cancellato gli effetti benefici sulla classifica del colpaccio di tre giorni prima in casa della Roma.

Attualmente, il vantaggio del Milan sulla quinta in classifica è di 6 punti. Non sono pochi, ma neanche sufficienti per sentirsi tranquilli a 13 giornate dalla fine del campionato. Il posto in Champions League, che vale 50 milioni di euro, è ancora tutto da conquistare. La missione è possibile, a patto, però, che il Milan torni a viaggiare ad un ritmo più alto in questo 2021.

La media-punti del Milan, nel nuovo anno, è infatti di appena 1,76. Il ‘CorSera’ ha evidenziato come, da due mesi a questa parte, dunque, il Diavolo abbia un’andatura da quinto posto. Così non si va lontano e si rischia grosso. Urge, dunque, un’inversione di tendenza già oggi contro i gialloblu. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>