Verona-Milan: gli infortuni sono un caso. Tutto su Leao | Serie A News

Verona-Milan: Leao davanti e dietro assenze pesantissime

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si giocherà Verona-Milan al ‘Bentegodi‘ ed il tecnico Stefano Pioli punta tutto su Rafael Leao per andare via dalla città scaligera con punti importati in chiave Champions League. Il Diavolo, infatti, perde pericolosamente i pezzi.

L’emergenza infortuni, come evidenziato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, è di nuovo da allarme rosso. Proprio quello che non ci voleva, nel momento chiave della stagione in Serie A. Alle già gravi e pesanti assenze di Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović, infatti, ieri si è aggiunta anche quella di Ante Rebić.

Infiammazione all’anca per l’attaccante croato. Non dovrebbe restare fuori a lungo, ma il tema, comunque, resta. Il Milan fa i conti con gli infortuni da inizio campionato e, eccezion fatta proprio per quello di Rebić, i k.o. degli altri calciatori sono stati e sono tuttora tutti di natura muscolare.

Che succede al Milan? Pioli, sconsolato, ieri ha ammesso in conferenza stampa a Milanello: “Ci stiamo lavorando, non siamo contenti dei risultati, siamo attenti sui carichi di lavoro e di recuperi, vorrei avere trent’anni in meno, almeno potrei giocare anche io“. In attesa di capirci qualcosa, oggi l’attacco sarà da inventare.

E, siccome poggerà interamente sulle spalle di Leao, anche da motivare. Verona-Milan, per l’attaccante portoghese, è la grande chance per mettere in mostra tutto il suo talento. Contro l’Udinese, in settimana a ‘San Siro‘, aveva fornito una pessima prova.

Pioli, che in privato giustamente lo martella, in pubblico altrettanto saggiamente lo difende. “Si sta impegnando, ma non dobbiamo dimenticarci che questa è una squadra giovane e il processo di crescita passa soprattutto dal superare momenti difficili”.

E questo, per il Milan di Pioli, è un momento davvero difficile, con una vittoria sola nelle ultime sei partite e metà formazione titolare praticamente in infermeria. Il Verona di Ivan Jurić, che ha già battuto Napoli ed Atalanta e pareggiato due volte contro la Juventus, è uno dei peggiori avversari possibili.

Ha infatti rabbia, corsa, organizzazione e la terza difesa del campionato. Per il Milan di oggi, un bell’esame di maturità da superare se, davvero, si vuole conquistare un posto in Champions League. Assenze o meno. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>