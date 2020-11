Udinese-Milan 1-2, la moviola: insufficiente Di Bello | Serie A News

Udinese-Milan 1-2: la prestazione dell’arbitro Di Bello

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha valutato da 5,5 in pagella la prestazione di Marco Di Bello, della sezione A.I.A. di Brindisi, in occasione di Udinese-Milan 1-2 di ieri pomeriggio alla ‘Dacia Arena‘. Una prova insufficiente, quella di Di Bello, perché c’è il sospetto di un calcio di rigore in favore dell’Udinese, secondo il quotidiano romano, più alcuni errori sparsi in una gara che ha chiuso con 4 ammoniti e 26 falli fischiati.

Alla fine del primo tempo Stefano Okaka si allunga il pallone sul quale sta per uscire Gigio Donnarumma. Arriva Zlatan Ibrahimović che non ha la possibilità di colpire il pallone stesso. Quindi, lo svedese allarga la gamba destra sull’attaccante bianconero e lo ostacola, finendo per danneggiarlo. Un episodio, comunque, per il ‘CorSport‘ non netto. Lo si potrebbe leggere come contrasto di gioco e così lo ha letto anche Di Bello. È anche vero, però, ha aggiunto il quotidiano, che Ibrahimović si disinteressa del pallone e va diretto sull’avversario.

Per il ‘Corriere dello Sport‘, poi, c’è il rigore per l’Udinese. Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, interviene su Ignacio Pussetto, che è il primo a toccare il pallone. Successivamente lo sfiora Romagnoli, che colpisce l’avversario. Juan Musso, in uscita, travolge Ibrahimović: sarebbe penalty per il Diavolo ma l’attaccante scandinavo parte da posizione di fuorigioco. Il quotidiano romano, infine, mette in dubbio il gol dell’1-2 rossonero, sostenendo come non si capisce se sia Ibrahimović a commettere gioco pericoloso su Rodrigo Becão o viceversa. LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI SECONDO IL ‘CORSPORT’ >>>