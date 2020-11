CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 2 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, concede ampio risalto agli ‘Infiniti’. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimović, 39 anni, e Cristiano Ronaldo, 35. Il primo ha deciso Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘ con una rovesciata nel finale mandando i rossoneri in fuga in vetta alla classifica.

Il secondo, entrato nella ripresa di Spezia-Juventus 1-4, ha siglato una doppietta. Mentre Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., scrive al Premier Giuseppe Conte chiedendogli di non fermare il calcio nel nuovo DPCM, il quotidiano romano in copertina parla anche di Roma, Lazio e Napoli.

I giallorossi hanno battuto agevolmente 2-0 la Fiorentina all’Olimpico. I biancocelesti hanno vinto 4-3 nella Torino granata con due gol nel recupero (95′ e 98′, il primo su rigore molto dubbio) mentre i partenopei si sono arresi 0-2 in casa contro il Sassuolo.

