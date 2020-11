Ibrahimovic: “Voglio il rinnovo: ecco cosa ho detto a Maldini”

Udinese-Milan, le dichiarazioni post-partita di Ibrahimovic

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A alla ‘Dacia Arena‘. Queste le dichiarazioni di Ibra.

“Oggi tre punti molto importanti. Sapevamo che era una partita molto difficile, ma alla fine abbiamo vinto e portiamo a casa questi punti. I numeri che ho fatto fino ad oggi me li aspettavo. Siamo molto giovani, colpa mia che alzo un po’ l’età (ride ndr), ma ci crediamo, ci alleniamo bene e si vede in campo. Questa è la nostra mentalità, noi crediamo in quello che facciamo. Mister sta facendo un gran lavoro e la squadra lo segue bene. Ci sono tanti giocatori a disposizione anche se sono giovani, poi la responsabilità me la prendo io. Scudetto? Se fossi un tifoso sarei molto dispiaciuto perché non potrei essere allo stadio a vedere questo Milan dal vivo. Prima il momento non era così, ma bisogna continuare e avere sempre fame. E’ solo l’inizio. Ogni partita per noi è una finale, guardiamo gara dopo gara. Record dei 6 gol? Ho battuto l’Ibra di 10 anni che era vecchio.. oggi è giovane. Ringrazio i miei compagni. E’ vero che ho 39 anni ma non ci penso, mi alleno bene e ho la fiducia al top. Rinnovo? Quando sono arrivato il Milan voleva un contratto più lungo, ma io sono stato onesto con me e ho firmato 6 mesi. Uguale anche la scorsa estate: vediamo a fine anno come sto, non voglio obbligare il Milan a tenermi. Ma se continuo così dirò a Paolo che se non mi fa un altro anno di contratto mi ritiro (ride ndr)”.

