Tonali, emozione Milan: “Allora I sogni si avverano”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista italiano che il Milan, nei giorni scorsi, ha prelevato dal Brescia per 35 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus.

Tonali, nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, è il grande colpo del calciomercato estivo rossonero. Lui che, sin da piccolo, sognava il Milan poiché tifoso del Diavolo, adesso si ritrova ad indossare quei colori da professionista. Ieri Tonali, che ha svolto il suo primo allenamento a Milanello, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘.

“Il mio sogno si è avverato. Molti bambini, da piccoli, sognano di vestire la maglia della loro squadra del cuore. Io ero come loro e volevo la maglia del Milan. Ho deciso di postare quella foto su ‘Instagram‘ (una storia che lo ritraeva, da piccolo, con la maglia del Milan in un torneo per bambini, n.d.r.) perché mi sembrava perfetta. Descriveva il momento in cui avevo lasciato i colori rossoneri per intraprendere un nuovo percorso ed ora ritorno in questa squadra. È un segno”.

Tonali indosserà la maglia numero 8, quella del suo idolo di sempre, Gennaro Gattuso. E, a questo proposito, ha rivelato: “L’ho scelta perché ha un significato sia come centrocampista, sia come centrocampista del Milan. L’ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister, dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto“.

Altra icona rossonera è Paolo Maldini, attuale direttore tecnico rossonero. Queste le parole di Tonali sul dirigente. “Da piccolo lo ammiravo e speravo, al massimo, di poter fare una foto con lui. Ora mi ritrovo a lavorarci insieme. È un effetto bellissimo lavorare al fianco di un campione del Milan. È una sensazione fantastica”. Il centrocampista ha anche parlato, poi, dei tanti giovani che compongono l’organico rossonero.

“È una squadra giovane, ma che ha dimostrato di essere un grande gruppo ed una grande squadra. C’è questa voglia di creare. Le occasioni ci saranno e vanno prese senza paura. Ho parlato con Gigio Donnarumma, Davide Calabria, Alessio Romagnoli che sono miei amici. Siamo stati insieme in Nazionale e sono ragazzi giovani come me. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa avventura”, il commento dell’ex giocatore delle ‘Rondinelle‘.

Chiosa su Zlatan Ibrahimović, sul quale Tonali non si è dilungato molto. “Magari è più semplice fare assist con lui, che non sbaglia mai. Sarà bellissimo giocare ed allenarsi insieme”. I tifosi del Milan, insomma, già stravedono per Tonali, che a loro ha dedicato questo pensiero: “Insieme si può fare tutto, anche le cose impossibili. E questo Milan riuscirà a farle”. LEGGI QUI UN INTERESSANTE RETROSCENA SU TONALI >>>