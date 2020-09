Milan, Tonali: “Ho chiamato Gattuso per la maglia: ecco cosa mi ha detto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, classe 2000, è un nuovo calciatore del Milan. Questa la sua prima intervista ufficiale ai microfoni di ‘Milan TV’.

Tra i vari passaggi dell’intervista di Tonali, forse il più interessante è stato quello in cui il centrocampista ha raccontato la chiamata a Rino Gattuso, in cui gli ha chiesto se poteva prendere la maglia numero 8 del Milan, indossata in precedenza proprio dall’attuale allenatore del Napoli: “Ho deciso di scegliere la numero 8 perché ha un significato sia come centrocampista, sia come centrocampista del Milan. Perché è stata indossata da un giocatore che fatto la storia per il Milan. L’ho chiamato e gli ho chiesto. Lui mi ha risposto da mister. Mi ha detto: ‘Non dovevi nemmeno chiedermela: prendi e spacca tutto'”.

