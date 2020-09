Milan, il video della presentazione di Tonali: ecco qual è il suo animale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo Zlatan Ibrahimovic il “Leone”, Brahim Diaz il “Ghepardo”, è arrivata pochi minuti fa anche la video-presentazione di Sandro Tonali. L’ex regista del Brescia, che ha firmato ieri sera il suo nuovo contratto di 5 anni fino al 2025, è stato rappresentato dal “Puma” nel video che la media house rossonera ha preparato e pubblicato sui social pochi minuti fa.

Il centrocampista di Lodi, che ha scelto la numero 8 chiedendo il permesso a Rino Gattuso suo idolo di infanzia, ha rilasciato la sua prima intervista a Milan TV, dove ha toccato parecchi temi importanti tra cui la presenza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio rossonero.

Questa mattina si è allenato a Milanello per la prima volta e nella giornata di sabato potrebbe esordire per la prima volta con la nuova maglia proprio contro la sue ex squadra. A Milanello, infatti, è atteso il Brescia di Gigi Delneri. Tonali sarà iscritto anche nella lista UEFA che gli permetterà di essere disponibile per il match contro lo Shamrock Rovers del 17 settembre a Dublino.

TONALI, CHE ACCOGLIENZA A MILANELLO!