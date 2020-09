TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 11 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus. Nel caso in cui non arrivi un bomber, come ad esempio Luís Suárez, il nuovo tecnico Andrea Pirlo, in attacco, si affiderebbe a Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Dejan Kulusevski.

In alto, sotto la testata, ampio spazio al caso di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli. Positivo al coronavirus, ha partecipato all’Assemblea di Lega con gli altri Presidenti. Per i quali, adesso, è scattato l’isolamento. Nei riquadri verticali si parla di calciomercato.

L’Inter prova a respingere un nuovo assalto del Barcellona a Lautaro Martínez. Il tutto mentre Diego Godín va verso il Cagliari. Cessione per la Roma: Alessandro Florenzi, infatti, è ad un passo dal PSG. In casa Torino sono scintille con l’Arsenal per Lucas Torreira. Al Milan, invece, ecco le prime parole di Sandro Tonali da calciatore rossonero.

