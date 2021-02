Spezia-Milan 2-0, Pioli onesto: “K.o. meritato” | Serie A News

Spezia-Milan 2-0: il commento e l’analisi di Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il 2-0 di Spezia-Milan, match disputatosi ieri sera allo stadio ‘Picco‘, con amarezza, insoddisfazione ed evidente delusione.

“È la prima, vera sconfitta meritata – ha spiegato dopo Spezia-Milan Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola -. Non siamo riusciti ad esprimerci come abbiamo sempre fatto. Da adesso in poi e fino a fine stagione non dobbiamo mollare”.

“Non siamo una squadra capace di vincere partite ‘sporche‘ – ha proseguito Pioli nel post di Spezia-Milan -, contiamo su qualità e ritmo da sempre. Non hanno funzionato le scelte e di conseguenza le prestazioni. Bisogna ripartire con forza. Noi non siamo questi. Non potevo immaginarmi una partita così, dopo un’ottima settimana di allenamento”.

“Ora in testa abbiamo il prossimo derby, ma si deve ripartire immediatamente. Fino alle 20:45 avevamo tutto per preparare un’ottima gara e tenere la testa della classifica. Poi siamo stati meno lucidi nel reagire alle difficoltà che lo Spezia e Vincenzo Italiano ci hanno creato. Squadra molto aggressiva, la loro, ottima”.

“Poi – ha proseguito Pioli nel suo commento di Spezia-Milan -, la partita man mano si complicava e non siamo stati in grado di fare una prestazione all’altezza. Il Milan muoveva troppo lentamente la palla e per questo andavamo in difficoltà quando la palla ce l’avevano loro. Un problema grosso è stato non dare ritmo alla palla ed ai movimenti, e girare la sfera sui loro riferimenti, non i nostri”.

Per Pioli, dunque, la sconfitta del Diavolo è arrivata per "un movimento della palla non adatto" e per aver "fatto fatica a mettere in campo il meglio davanti ad una squadra così organizzata". "Si riparte – ha concluso -, con grande determinazione. Anche se la sconfitta è brutta".