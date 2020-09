Sorpresa Milan: pace in vista tra Boban e il fondo Elliott?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A margine del commento di Milan-Bologna, gara terminata 2-0 per i rossoneri di Stefano Pioli e decisa da una doppietta di Zlatan Ibrahimović, ‘Repubblica‘ oggi in edicola ha evidenziato un fatto importante.

Boban-Elliott, pace in vista?

Potrebbe esserci infatti, a breve, una schiarita nei rapporti tra Zvonimir Boban ed il fondo Elliott Management Corporation. Una pace in vista tra l’ex Chief Football Officer ed il proprietario del club rossonero, che, come ricordato dal quotidiano generalista, hanno una causa in Tribunale che verrà discussa ad ottobre.

Le cause del licenziamento di Boban

Boban, come si ricorderà, era stato licenziato dal fondo Elliott, lo scorso mese di marzo. Motivazione? Boban aveva rilasciato un’intervista non autorizzata ad un quotidiano sportivo nazionale, nella fattispecie ‘La Gazzetta dello Sport‘. In quell’intervista, Boban, parlando del futuro del Milan, si era detto in disaccordo con la scelta di portare Ralf Rangnick in rossonero.

È ancora il Milan di Maldini e Pioli

Una scelta che, come in futuro si è visto, poi non è mai stata compiuta del tutto ed il Milan ha proseguito sulla strada della continuità con Pioli in panchina e Paolo Maldini in dirigenza. LE DICHIARAZIONI DI MALDINI SULLE MOSSE DEL CALCIOMERCATO ROSSONERO >>>