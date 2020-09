Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (22/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina a Zlatan Ibrahimović. Con una doppietta dello svedese, infatti, il Milan ha superato 2-0 il Bologna a ‘San Siro‘ nel suo esordio stagionale in Serie A. In alto, sotto la testata, il colpo di calciomercato della Juventus. I bianconeri hanno rinunciato ad Edin Dzeko ed optato per il cavallo di ritorno Álvaro Morata, giunto in prestito con diritto di riscatto dall’Atlético Madrid. Quindi, in basso, si parla dell’arrivo di Arturo Vidal alla Pinetina: presto il cileno indosserà la maglia dell’Inter. Caos Roma: i giallorossi rischiano di perdere 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona. Motivo? Aver schierato in campo Amadou Diawara, iscritto in Lega Calcio in una lista sbagliata rispetto quella di competenza.

