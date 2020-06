Scaroni: “Fiducia a Pioli e Maldini, per ora. Rangnick? Decide Gazidis”

MILAN NEWS – Tutti i maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina sono tornati sulle dichiarazioni rilasciate ieri mattina da Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘.

Scaroni ha toccato varie tematiche, importanti, sull’universo rossonero, a partire dai ‘rumors‘ di calciomercato che accostano il tedesco Ralf Rangnick alla panchina del Milan nella prossima stagione: “Non so se arriverà – ha esordito Scaroni -: noi abbiamo fiducia in Stefano Pioli che sta facendo bene ed è un serio professionista”.

“Le scelte di management – ha però proseguito Scaroni – le fa Ivan Gazidis ed io non so nemmeno quando parla con altri potenziali candidati, lascio a lui queste scelte. Per il momento abbiamo fiducia in Pioli ed in Paolo Maldini“. Scaroni ha quindi confermato come le riflessioni e le decisioni in merito l’area sportiva del club siano del dirigente sudafricano, ribadendo una fiducia ‘a tempo‘ a Pioli.

Con una stagione che, infatti, sta per ripartire, il Milan dovrà concentrarsi sulla Coppa Italia e sul concludere al meglio il torneo di Serie A. Possibilmente, con un piazzamento europeo. “Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia – ha proseguito Scaroni -, ma se non dovesse essere lotteremo in campionato. Mi auguravo venisse giocata ad agosto, per una ripartenza più dolce, ma resto ottimista”.

Meno ottimismo, invece, Scaroni ha dimostrato parlando del Fair Play Finanziario UEFA, ai quali paletti il Milan dovrà attenersi con criterio e raziocinio nei prossimi anni. “Abbiamo fatto il grande sforzo di ridurre i costi, il nostro amministratore delegato si è dedicato a ridurre il costo dei nostri giocatori che era arrivato a cifre elevatissime. Continueremo in questo sforzo, per avere giocatori giovani, con costi ragionevoli, nel rispetto del FFP”.

“Non vorremmo altre legnate dalla UEFA – ha quindi commentato il Presidente del Milan -: è un piano che ci porta ad avere obiettivi a medio/lungo termine. Il Milan viene da un lungo periodo di crisi: immaginare che la ripresa sia rapidissima è utopico“. La realizzazione del nuovo stadio della città di Milano, messo in piedi insieme da Milan e Inter, che sta per ottenere, finalmente, l’appoggio del Comune, aiuterà il club rossonero in tal senso.

"Se non aumentiamo i ricavi è difficile avere i giocatori che vogliamo avere – ha concluso Scaroni -; in questo senso la priorità è il nuovo stadio. Sul quale possiamo manifestare un certo ottimismo viste le ultime dichiarazioni del Sindaco, Giuseppe Sala. Avere due azionisti stranieri che investono 1,2 miliardi di euro mi ricorda il il film 'Miracolo a Milano' …".