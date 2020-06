Scaroni: “Abbiamo fiducia in Pioli e Maldini. Rangnick? Decide Gazidis”

ULTIME NEWS – Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai 1 e ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito del possibile arrivo il prossimo anno di Ralf Rangnick. “Per il momento abbiamo fiducia in Pioli, non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati. Noi abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini“, ha confessato il numero uno del club. Intanto, ecco quando il Milan spera di avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic>>>

