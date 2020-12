Sassuolo-Milan 1-2, Pioli: “Chi arriverà dovrà essere all’altezza del gruppo”

Sassuolo-Milan 1-2, le parole di Pioli nel post-partita

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – È tornato a vincere il Milan di Stefano Pioli, dopo due pareggi consecutivi per 2-2 contro Parma e Genoa. Lo ha fatto nel miglior modo possibile, espugnando, 1-2, il ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia grazie ai gol di Rafael Leão ed Alexis Saelemaekers.

Pioli, al termine di Sassuolo-Milan, era visibilmente soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi ragazzi. “Negli scorsi giorni ho spesso ripetuto alla squadra che ci sono momenti in cui le partite valgono un po’ di più. Questo era uno di quei momenti”, ha evidenziato il tecnico rossonero, le cui dichiarazioni sono state riprese dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

“Non eravamo contenti dei pareggi contro Parma e Genoa ed i tre punti qui a Reggio Emilia pesavano molto dal punto di vista psicologico. Essere riusciti a vincere qui ci dà grande soddisfazione – ha commentato Pioli nel post Sassuolo-Milan -. Un segnale per le inseguitrici in chiave Scudetto? Il segnale lo diamo a noi stessi, al club che ci ha messo nelle migliori condizioni per lavorare, all’area tecnica che ha comprato giocatori giovani e di personalità ed alla tifoseria che c’è sempre”.

“C’è chi dice che la mancanza di pubblico ci ha aiutato a crescere – ha incalzato l’allenatore emiliano -, forse ha anche ragione. Ma ora, come ha detto Zlatan Ibrahimović, avere dalla nostra parte la gente ci farebbe volare. Vogliamo dare delle soddisfazioni ai nostri sostenitori”. Nel frattempo, il mercato di gennaio si avvicina, il Milan ha tanti infortuni e qualche rinforzo sarebbe senza dubbio ben accetto da Pioli.

“L’area tecnica sa che se ci saranno opportunità di migliorare l’organico lo faremo. Il gruppo è compatto è unito, ma è difficile gestire così tante assenze. Chi arriverà a gennaio, sempre che arrivi qualcuno, dovrà avere la stessa voglia di quelli che sono qui”. Quando tornerà Ibrahimović? La sua è una mancanza che inizia a sentirsi … “Con Zlatan siamo più forti, perché ci ha permesso di crescere tantissimo, anche mentalmente. Abbiamo bisogno di Zlatan”.

“Detto ciò – ha commentato ancora Pioli dopo Sassuolo-Milan, sono felice perché Leão stavolta è stato più intenso a livello mentale, ha interpretato bene la gara e ha mostrato grande spirito di sacrificio. Il suo gol è nato da una delle 4-5 soluzioni che proviamo da calcio d’avvio nel tentativo di approcciare bene il match. Bravi lui e Hakan Çalhanoğlu. Sono contento perché, nelle ultime giornate, qualcosa a livello di approccio mentale ci era mancato”.

Chiosa di Pioli su Pierre Kalulu. "Sta andando molto bene. Due mesi fa abbiamo fatto un provino casuale da difensore centrale durante un allenamento e mi è subito piaciuto. Da non giocare mai a giocare sempre è un bel salto".