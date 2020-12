Sassuolo-Milan 1-2: “Il tempo di Leao” | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2: partita del rilancio per Leao?

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao è il protagonista dell’approfondimento odierno de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola. ‘SpeedyRafa‘, infatti, ha segnato ieri dopo appena 6.76”, siglando, così, il gol più veloce della storia della Serie A in occasione di Sassuolo-Milan 1-2 al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

Finalmente una bella prestazione per Leao che, prima di Sassuolo-Milan, aveva offerto qualche prova tutt’altro che esaltante. L’atteggiamento visto in campo è stato quello giusto, anche se, ogni tanto, il giovane attaccante portoghese si concede qualche ‘lusso’ (tipo un’inutile rabona a far sfumare una potenziale azione da gol) che fa parte del suo modo di essere e di giocare.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è innamorato del suo talento e ha sempre voluto aspettarlo. Quando, come ieri pomeriggio, dà un saggio della sua enorme classe, Leao dà ragione a chi ha voluto scommettere su di lui. Il Milan di Stefano Pioli ha provato, sempre, delle situazioni su calcio d’avvio ma ieri, grazie all’asse con Hakan Çalhanoğlu, Leao ne ha approfittato.

Sassuolo un po’ aperto, e l’ex Lille e Sporting Lisbona si è infilato tra le maglie della difesa, battuto di giustezza Andrea Consigli e strappato, conseguentemente, il record del gol più precoce nella storia del torneo a Paolo Poggi. Un primato che durava da ben 19 anni. Leao pigro o risolutore? Lui, ieri, ha risposto sfoderando l’alta velocità.

L’auspicio del Milan è che il ragazzo acquisti continuità, affinché diventi un elemento sempre più centrale nel Milan. Che, così, non avrebbe neanche più il problema di cercare un attaccante in grado di rimpiazzare Zlatan Ibrahimović … Calciomercato Milan: vice Ibra, tutto su Luka Jovic! Vai alla news >>>