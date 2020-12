Poggi su Twitter: “Complimenti a Leao per aver frantumato il mio record”

MILAN NEWS – Torna il sorriso grazie al ritorno alla vittoria in casa rossonera. Sassuolo-Milan finisce 1-2 per i rossoneri, che mantengono l’imbattibilità e il primo posto in classifica. Ci riescono soprattutto grazie al gol di Rafael Leao, segnato dopo 6.72 secondi. Una rete straordinaria, tanto da essere da record assoluto. È il gol più veloce della storia dei campionati europei di primo livello. In Serie A, invece, il record precedente apparteneva a Paolo Poggi, che sul proprio profilo Twitter si è voluto congratulare con il portoghese classe 1999, che lo ha superato. Ecco le sue parole: “Complimenti a per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in dopo 19 anni. Bravo”.

