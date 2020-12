Sassuolo-Milan 1-2: “Il Milan resiste” | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2: l’analisi del match del ‘Corriere della Sera’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Stanco, ferito, ma dal cuore grande così. Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato ampio spazio alla vittoria del Milan, 1-2, in casa del Sassuolo. Un successo più netto di quanto non dica il risultato. Con un messaggio forte e chiaro che i giovani rossoneri spediscono al campionato di Serie A. Ovvero, che il Milan c’è e non ha alcuna intenzione di mollare.

Il 25° risultato utile consecutivo in campionato, secondo il ‘CorSera‘, è stato l’ennesima prova di forza di un gruppo che non ha voglia di cedere il primo posto che occupa, meritatamente, sin dall’inizio del torneo. Lo Scudetto, lo ricordiamo, non è l’obiettivo societario, la squadra non è stata costruita per centrare questa missione. Ma il gruppo a disposizione di Stefano Pioli ha talento e grande ambizione. Spodestarlo non sarà facile.

Ieri l’Inter di Antonio Conte, attesa dal più facile compito interno contro lo Spezia, progettava il sorpasso. E, viste le premesse, erano in molti a pensare che sarebbe finita così. Il Milan, privo di Matteo Gabbia, Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, però, ha venduto cara la pelle, tornando al successo dopo i due pareggi consecutivi per 2-2 contro Parma e Genoa.

In campo al ‘Mapei Stadium‘ con un’età media di 22 anni e 313 giorni, in Sassuolo-Milan i rossoneri hanno chiuso la pratica in poco meno di mezzora. Reti di Rafael Leão ed Alexis Saelemaekers. Il portoghese, addirittura, è andato in gol, su invenzione di Hakan Çalhanoğlu, dopo appena 6.76”. Ha siglato, così, il gol più veloce della storia della Serie A, battendo il record di Paolo Poggi, che segnò dopo 8 secondi di Fiorentina-Piacenza 1-3 del 2001.

Anche un gol annullato per il Diavolo, firmato dal fantasista turco, ma tolto dopo consulto del V.A.R.. I risultati che ottiene il Milan non sono casuali, ha sottolineato il quotidiano generalista, così come non lo è il fatto che i rossoneri segnano due reti a partita da 15 gare consecutive, come soltanto il Barcellona nel 1948 aveva saputo fare. Inutile, per i neroverdi, il calcio di punizione di Domenico Berardi al 90′, entrato grazie alla deviazione di Jens Petter Hauge.

Mercoledì sera, ultimo turno di Serie A del 2020, ci saranno Verona-Inter e Milan-Lazio. Il derby a distanza continua e l'obiettivo del Diavolo è chiaro: vuole andare alla sosta natalizia ancora al comando della classifica.