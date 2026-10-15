Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha parlato dell'andamento di Ramos nel Milan; che, nonostante abbia segnato solamente un gol, sta convincendo il giornalista: "Cominciamo dal portoghese. Reduce da una promettente striscia con la sua nazionale, appena messo in grado di concludere, fine primo tempo, viene fuori il suo talento balistico oltre che la bravura del portiere del Sassuolo. E allora Ramos non è un problema"-

Ramos è davvero un problema?

Tante aspettative, acquisto record per i rossoneri; da Ramos ci si aspetta molto, un solo gol segnato in 7 partite tra Serie A ed Europa League, troppo pochi per un giocatore di questo calibro.

Dopo aver lasciato il PSG, i tifosi rossoneri si aspettavano di aver trovato il numero 9 per i prossimi anni; un giocatore che attendeva solo la squadra in cui essere protagonista e candidarsi per essere il miglior attaccante del mondo.

Il problema per questo giocatore non sono mai stati i gol; giocando per PSG e Portogallo, Ramos è stato in ombra di 2 palloni d'oro come Dembelè e Cristiano Ronaldo ma quando è stato chiamato in causa ha sempre segnato; la media di Ramos con queste 2 squadre si avvicina ad un gol ogni 90 minuti.

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Guardando solo le statistiche di questo inizio del Milan è molto facile puntare il dito contro il portoghese; solo un gol per un attaccante pagato più di 70 milioni. Ma in campo la narrazione è diversa; Ramos è il giocatore che corre di più, il gol del Milan contro il Sassuolo è frutto di un suo movimento che libera lo spazio per Rabiot. L'ex PSG e Benfica non riesce ad avere occasioni limpide, i compagni non riescono a servirlo per calciare verso la porta.

Ora il compito spetta al mister e alla squadra per sbloccare le vere potenziali di Ramos, giocatore che può fare la differenza per i rossoneri.