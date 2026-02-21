Rush finale decisivo: Saelemaekers e Nkunku chiamati al salto di qualità

L'altro giocatore di cui parla il quotidiano è Christopher Nkunku. L'ex Chelsea, arrivato in estate per 37 milioni di euro, aveva colmato l'assenza di Pulisic e Leao con 5 gol dalla 17^ giornata alla 23^, aggiungendo sempre buone prestazioni al conto totale. Ma nelle ultime due con Pisa e Como è tornato il giocatore impalpabile dei primi mesi rossoneri. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' se non vuole passare un'estate in bilico tra cessione e conferma, sarà necessaria una parte finale di stagione più che sufficiente.