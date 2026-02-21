Pianeta Milan
Milan, Allegri aspetta Saelemaekers e Nkunku: è il momento della svolta

Rush finale decisivo: Saelemaekers e Nkunku chiamati al salto di qualità
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un articolo a Saelemaekers e Nkunku, due giocatori del Milan chiamati a fare meglio
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a due giocatori rossoneri da cui ci si aspetta qualcosa in più da qui a fine stagione. Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera alle ore 18:00 per sfidare in casa il Parma di Carlos Cuesta che all'andata fermò i rossoneri sul 2-2.

Il Milan cerca risposte da Saelemaekers e Nkunku

Domani sera a 'San Siro', con ogni probabilità, tornerà titolare Alexis Saelemaekers, ormai recuperato dal problema fisico che lo aveva fermato nelle ultime due partite. Nelle prime 22 è stato uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri, garantendo spunti, velocità ed equilibrio tattico. Ma in questo rush finale ci si aspetta una crescita dell'esterno belga. Come scrive la 'Rosea', "Max si aspetta una ricompensa, una partita da vera rivelazione della stagione, come era stato all'inizio".

L'altro giocatore di cui parla il quotidiano è Christopher Nkunku. L'ex Chelsea, arrivato in estate per 37 milioni di euro, aveva colmato l'assenza di Pulisic e Leao con 5 gol dalla 17^ giornata alla 23^, aggiungendo sempre buone prestazioni al conto totale. Ma nelle ultime due con Pisa e Como è tornato il giocatore impalpabile dei primi mesi rossoneri. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' se non vuole passare un'estate in bilico tra cessione e conferma, sarà necessaria una parte finale di stagione più che sufficiente.

