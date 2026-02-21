Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la partita contro il Parma quando mancano sempre meno giorni al mese di marzo che Massimiliano Allegri ha sempre sottolineato di come sia decisivo per tutta la stagione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri avranno bisogno dei loro leader a partire dalla coppia in attacco ovvero Pulisic e Leao .

Come scrive il quotidiano Leao continua a segnare, ma si vede che non è al meglio a livello fisico, anche se il lavoro settimanale lo aiuto. Secondo Allegri starebbe per avere la fase di campionato in cui Leao e Pulisic potranno fare la differenza, anche se i numeri sono in calo. Nel 2026 Leao ha segnato 3 gol, zero Pulisic. L'attaccante statunitense vorrebbe recuperare al meglio e il Milan ne ha disperato bisogno. Mancano i suoi gol e il suo contributo offensivo. Pulisic non gioca da titolare dal 18 gennaio giocando solo 42 minuti da quella sfida. Quando potrà essere al top? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' un obiettivo potrebbe essere il derby con l'Inter.