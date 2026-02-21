Come scrive 'Tuttosport' l'assenza di Rabiot per il Milan è troppo pesante: senza di lui in campionato 14 punti, con una media di 1.56 per gara. Con il francese in campo la media-punti per partita sale vertiginosamente a 2.5, numeri da scudetto. Contro il Parma il Milan è chiamato a ritrovare i tre punti e Rabiot tornerà titolare e alla ricerca del gol, che non ha ancora fatto a San Siro con la maglia rossonera. Resta la questione diffida da gestire: il francese è a un giallo dalla squalifica e il derby contro l'Inter si gioca o il 7 o l'otto marzo.