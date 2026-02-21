Come scrive 'Tuttosport' l'assenza di Rabiot per il Milan è troppo pesante: senza di lui in campionato 14 punti, con una media di 1.56 per gara. Con il francese in campo la media-punti per partita sale vertiginosamente a 2.5, numeri da scudetto. Contro il Parma il Milan è chiamato a ritrovare i tre punti e Rabiot tornerà titolare e alla ricerca del gol, che non ha ancora fatto a San Siro con la maglia rossonera. Resta la questione diffida da gestire: il francese è a un giallo dalla squalifica e il derby contro l'Inter si gioca o il 7 o l'otto marzo.
MILAN-PARMA
Verso Milan-Parma: Rabiot con Fofana a centrocampo. Modric lascia spazio a Jashari?
Milan-Parma, Rabiot torna titolare dopo la squalifica contro il Como. Pronto anche Fofana. Modric riposa? Pronto Ardon Jashari. Le novità da 'Tuttosport'
Come detto domani Rabiot sarà titolare: secondo 'Tuttosport' insieme a lui pronto Fofana e non sarebbe da escludere che Allegri possa dare un turno di riposo a Modric, con Jashari titolare. La decisione dovrebbe essere presa oggi dopo la rifinitura. Lavoro personalizzato per Strahinja Pavlovic. Il serbo vorrebbe essere a disposizione del Milan già con la Cremonese per poi essere pronto per il derby contro l'Inter.
