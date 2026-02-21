Milan-Parma , domani in campo torna Rabiot : un'assenza che è pesata molto contro il Como. Questa la buona notizia per Massimiliano Allegri. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' c'è anche un brutta notizia: visto il rosso subito contro il Pisa, il francese è ancora a rischio squalificata con un nuovo giallo. E visto che il derby con l'Inter è vicino i tifosi rossoneri sono preoccupati.

Come ricorda la rosea c'è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Nelle 8 giornate in cui il Diavolo ha dovuto fare a meno di Adrien: 13 punti con una media di 1,62 a partita. Di fatto il Milan sarebbe ottavo con 40-41 punti in campionato. Con Rabiot in campo cambia tutto: 12 vittorie, 5 pareggi. 41 punti a una media di 2,41 a partita. Se il francese non avesse mai saltato una partita il Milan sarebbe a quota 60-61 punti. Praticamente venti punti di differenza tra averlo e non averlo in campo. Se Rabiot non dovesse essere ammonito contro il Parma, con la Cremonese ci sarebbe un grande dubbio: meglio schierarlo, con il rischio del giallo, oppure non rischiarlo in vista dell'Inter?