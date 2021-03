Roma-Milan 1-2: “Ibrahimovic parte rock, esce dolorante” | Serie A News

Roma-Milan 1-2: la partita (e l’infortunio) di Ibrahimovic

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic è stato tra i protagonisti di Roma-Milan 1-2, posticipo della 24^ giornata di Serie A. Certo, non come avrebbe voluto. Lo svedese, infatti, è rimasto in campo per poco meno di un’ora: il suo avvio è stato molto … rock, come ha sottolineato il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Poi, però, un po’ meno. Ibrahimovic, in questo Roma-Milan, aveva molta voglia di segnare e di spazzare via le ‘polemiche sanremesi’ con una prestazione delle sue e magari qualche gol importante. Ci è andato davvero ad un passo, con un colpo di tacco uscito fuori di niente. Un gol lo aveva anche segnato, ma è stato giustamente annullato per fuorigioco.

Poi, ad un certo punto di Roma-Milan, Ibrahimovic ha iniziato a toccarsi l’adduttore della gamba sinistra. Alla terza volta, il tecnico Stefano Pioli ha capito come fosse meglio sostituirlo, per non correre altri rischi. Una volta uscito dal campo, il Milan ha trovato il definitivo vantaggio con Ante Rebić. E lo svedese, in panchina incerottato, ha sorriso.

Il gol non è arrivato, ma almeno il Diavolo è ripartito. Alla vigilia di una settimana come la sua, che non sarà una settimana normale, questa è una gran bella notizia. Per lui e per la squadra. Oggi, poi, si cercherà di capire qualcosa in più su quel dolore all’adduttore, sul quale Pioli è sembrato essere ‘moderatamente ottimista‘.

Da oggi, comunque, Ibrahimovic si dividerà, come ironizzato simpaticamente dal ‘CorSera‘, per cinque giorni tra palco e realtà. Stamattina Milanello, domani in Riviera per il debutto del Festival di Sanremo. Si allenerà fuori sede, con un preparatore atletico del Milan. Mercoledì tornerà a Milano in mattinata per unirsi ai compagni prima della partita delle ore 20:45, a ‘San Siro‘, contro l‘Udinese.

Sempre ammesso che Ibra possa giocare, quella sarà l’unica delle cinque sere di Sanremo in cui Zlatan presenzierà in video-collegamento. Giovedì mattina seduta di allenamento con i compagni e poi ritorno a Sanremo dove, in serata, si esibirà cantando con l’amico Siniša Mihajlović, tecnico del Bologna.

Venerdì e sabato Ibrahimovic si allenerà a Sanremo e domenica mattina, con un volo privato, arriverà in ritiro a Verona per l’impegno del Milan al ‘Bentegodi‘ contro l’Hellas. Dal club rossonero, Paolo Maldini in testa, filtra serenità sulla situazione. Magari Sanremo potrebbe persino aiutare Ibrahimovic a ritrovare quel gol cercato in Roma-Milan e perduto nelle ultime tre settimane. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>