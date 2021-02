Roma-Milan, Pioli: “Vittoria pesante in tutti i sensi. Siamo felici”

Roma-Milan: le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sulla vittoria: “Faccio i complimenti ai giocatori, perché era una partita pesante in tutti i sensi. Per la classifica, per l’avversario, per il momento particolare e c’era molta motivazione. Siamo davvero molto felici pur sapendo che gli ostacoli saranno ancora tanti”.

Sulla prestazione e i pochi errori: “Il nostro obiettivo era quello di essere più compatti. Abbiamo trovato buone profondità e fatto delle scelte giuste in base al nostro avversario”.

Su Rebic: “E’ il Milan che mi aspetto non il singolo. La squadra ha lavora con compattezza e sacrificio. Lui come Ibra e Calha ha avuto problemi ma dovuto alla stanchezza”.

Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>