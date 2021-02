Roma-Milan, Maldini: “Romagnoli non è contento. Rinnovi? Vi spiego”

Roma-Milan, le dichiarazioni di Maldini nel pre-partita

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Olimpico‘. Queste le sue dichiarazioni.

Su T0mori titolare: “Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama.. chiama. A livello europeo è storico e questa è una fortuna. Fikayo è un giocatore con caratteristiche particolari e che per noi era un rinforzo per il finale di stagione. Romagnoli? Sicuramente non è contento, è normale. C’è stata una rotazione per tutti i giocatori. Con 17 punti in più rispetto all’anno scorso, il Milan lo deve ai suoi giocatori e Alessio è uno di questi”.

Su Ibra a Sanremo: “Al di là di Sanremo, tutti si aspettano da lui una grande partita. Non credo si faccia influenzare da una settimana che certamente sarà particolare. Io so che lui è un grande professionista e l’anno scorso abbiamo tardato a rinnovargli il contratto e lui aveva già preso questo impegno. Non ci disse subito che impegno, ma ce lo ha detto quando abbiamo rinnovato”.

Sulla settimana passata: “Ho pensato se parlare alla squadra questa settimana, ma poi mi sono detto: cosa posso chiedergli di più? Ci vuole tempo. Non siamo il City o il Bayern, ma siamo sicuramente meglio di questa ultima squadra. I ragazzi hanno tirato la carretta per 11 mesi”.

Sul riscatto di Tomori e i rinnovi: “C’è un diritto molto alto e valuteremo fino al termine della stagione. Sui rinnovi dei 3 in scadenza abbiamo contatti e colloqui settimanali, ma al momento non ci sono grandi novità”.

