Roma-Milan 1-2: gol e highlights (24^ giornata Serie A) | Video

Roma-Milan 1-2: gol e highlights del posticipo dell’Olimpico

Il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria. Lo fa battendo in trasferta, 1-2, la Roma di Paulo Fonseca in uno scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Successo netto, meritato, limpido quello dei rossoneri, ben oltre di quanto non dica effettivamente il risultato finale dello stadio ‘Olimpico‘. Nel primo tempo, due gol annullati al Diavolo: uno a Fikayo Tomori l’altro a Zlatan Ibrahimović. In entrambi i casi, ad ogni modo, c’era il fuorigioco.

Nel finale della prima frazione di gara, pestone di Federico Fazio ai danni di Davide Calabria: il V.A.R. richiama l’arbitro Marco Guida al monitor, è calcio di rigore. Un penalty che Franck Kessié trasforma con bravura. Nella ripresa, pari-lampo della Roma con Jordan Veretout in uno dei pochi tiri in porta dei giallorossi.

Rebić, però, non ci sta e, con un perfetto diagonale, supera Pau López (migliore in campo della Roma) per il nuovo e definitivo vantaggio rossonero. A gara in corso infortuni muscolari per Hakan Çalhanoğlu e gli stessi Ibrahimović e Rebić. Oggi se ne saprà di più sulle loro condizioni.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Roma-Milan, posticipo dell’Olimpico.

