Roma-Milan, Fonseca: “Se non vinciamo con le big la Champions è difficile”

Roma-Milan: le dichiarazioni di Fonseca in conferenza

Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Ecco le dichiarazioni di Fonseca.

Sulla sconfitta: “Quello che decide la partita sono i primi minuti, non siamo entrati bene. Ci siamo creati i problemi da soli. I nostri errori in fase di costruzione hanno fatto uscire il Milan veloce. Penso che sinceramente entriamo molto male nei primi venti minuti. Non abbiamo avuto linee di passaggio, dopo invece abbiamo fatto un buon secondo tempo e abbiamo creato molte situazioni per fare gol”.

Sul gap maturato negli scontri diretti: “La verità è questa, non abbiamo vinto contro le grandi squadre. Non credo ci sia un blocco mentale perché reagisce la squadra, ma qualcosa ci manca sempre. Quando si sbaglia contro queste squadre è difficile”.

Sull’ammonizione: “Io ho solo detto che non vede le situazioni dubbie al Var”.

Sulle cose da migliorare: “Non abbiamo creato situazioni per uscire. La squadra deve farlo. Quando siamo senza pressioni dobbiamo essere più verticali, dobbiamo giocare più profondi arrivare prima sulle seconde palle”.

Sulla Champions League: “L’importante è fare punti per arrivare. Se non vinciamo contro queste squadre sarà difficile arrivare in Champions. La squadra deve reagire”

