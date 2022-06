Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Juve, assalto a Koulibaly e Di Maria”

La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly, difensore senegalese che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Occhi anche su Milan Skriniar, sul quale c'è l'interesse del PSG intenzionato ad offrire ben 7.7 milioni di euro netti l'anno al difensore dell'Inter. Riguardo i nerazzurri, è probabile che Romelu Lukaku possa tornare a vestire la maglia del biscione. A sinistra spazio anche per il nuovo Milan di Stefano Pioli, che si rifà il look con gli acquisti di Botman e Renato Sanches. Infine il mercato di Roma e Monza, mentre non mancano le pretendenti per il giovane Esposito.