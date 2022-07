Quotidiani sportivi, le prime pagine: Dybala alla Roma, Juve su Bremer

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il trasferimento di Paulo Dybala alla Roma, che andrà a formare un tridente da sogno con Abraham e Zaniolo. Intanto la Juventus, per sopperire all'addio di De Ligt, è pronta a piombare prepotentemente su Gleison Bremer.