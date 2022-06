Quotidiani sportivi, prime pagine sulla Juve: Pogba, de Ligt e Zaniolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Quattro anni di contratto, torna a Torino dopo sei stagioni. C'è tensione con Ángel Di María, diventa cedibile Matthijs de Ligt, ma per 120 milioni di euro. Si parla, poi, della composizione dell'offerta dell'Inter per Paulo Dybala: è legata alle presenze in campo. Si inserirà il Milan nell'operazione? A proposito dei rossoneri: Paolo Maldini e Frederic Massara firmano il rinnovo, ora potrà partire, finalmente, il calciomercato rossonero. Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è freddo sul prolungamento del contratto: per cederlo, però, i giallorossi chiedono 60 milioni di euro. Tra le altre operazioni: il Monza aspetta il sì di Stefano Sensi, l'Atalanta ha preso Ederson dalla Salernitana.