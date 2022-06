Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pioli, mercato Inter e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Stefano Pioli, allenatore del Milan campione d'Italia in carica. Al mare, il tecnico rossonero confessa come gli manchino i suoi calciatori e come non veda l'ora di ricominciare gli allenamenti per la prossima stagione. In alto, sotto la testata, un'anticipazione dell'intervista a Nicolò Zaniolo, che uscirà domani su 'SportWeek', nella quale il calciatore della Roma lascia la porta aperta al trasferimento alla Juventus quale erede di Paulo Dybala. I bianconeri, nel frattempo, aspettano con ansia il ritorno di Paul Pogba a Torino. Giornata importante, invece, quella odierna in casa Inter. Ci sarà, infatti, un altro summit con il Chelsea per Romelu Lukaku. Ai 'Blues' interessano Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.