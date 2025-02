Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Brutto Milan a Rotterdam”

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con la sconfitta del Milan contro il Feyenoord nell'andata dei play-off della Champions League 2024/2025, grazie ad una rete di Igor Paixao, che costringe i rossoneri a dover per forza di cosa ribaltarla in casa. Spazio, poi, all'Atalanta, che ha perso in trasferta contro il Club Brugge a causa di un rigore clamoroso concesso al club belga. Infine, nella parte bassa, la presentazione della sfida tra Roma e Porto.