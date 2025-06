Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, Yildiz protagonista

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Kenan Yıldız, attaccante turco della Juventus, che sogna di ripercorrere in bianconero le orme - vincenti - di Alessandro Del Piero. In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter che, dopo Ange-Yoan Bonny del Parma, vuole anche Rasmus Højlund del Manchester United per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato estivo.