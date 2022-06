Prima pagina Tuttosport: “Toro-Vlasic, Juric spinge. Di Maria c’è”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notizia di mercato che riguarda la Juventus : i bianconeri, infatti, potrebbero chiudere l'affare Angel Di Maria , senza dimenticare che oggi è l'anniversario della scomparsa di Giampiero Boniperti. In alto, sotto la testata, spazio al mercato del Torino , con i granata che sarebbero parecchio interessati a Vlasic del West Ham.

A destra spazio anche per il Milan. Il quotidiano torinese si sofferma sul rinnovo di Paolo Maldini che, ad oggi, non è ancora arrivato. Poco sotto il mercato dell'Inter, con Romelu Lukaku che potrebbe tornare in nerazzurro mentre Milan Skriniar potrebbe cambiare maglia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).